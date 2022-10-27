Чаще «рисуют» пятитысячные купюры: в Челябинской области подсчитали фальшивые деньги

При желании признаки фальшивки можно увидеть невооруженным глазом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области стали реже подделывать деньги. Банки региона за первые 9 месяцев 2022 года обнаружили на 42% меньше фальшивок, чем в том же периоде годом раньше.

Как рассказали в областном отделении Центробанка, чаще всего подделывают купюры номиналом 5 тыс. рублей. Среди 186 обнаруженных в этом году фальшивок 70% — пятитысячные банкноты.

На втором месте в рейтинге популярности у фальшивомонетчиков — купюры по 2 тыс. рублей. Таких изъяли 34. Также из оборота вывели 20 поддельных тысячных купюр.

Чтобы проверить, настоящие ли деньги у вас в руках, необязательно использовать специальное банковское оборудование.

— Если пятитысячную купюру повернуть к источнику света под острым углом, то на орнаментной ленте будут видны буквы «РР», — объяснила способ узнать подлинную банкноту управляющий челябинским отделением Уральского ГУ Банка России Елена Федина. — В зависимости от наклона банкноты буквы будут выглядеть светлыми на темном фоне или темными на светлом фоне.

Напомним, в Челябинской области в последнее время снизилась активность не только «художников», изготавливающих фальшивые деньги, но и нападающих на врачей дебоширов.

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