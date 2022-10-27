В Копейске 4-летний мальчик получил серьезные травмы после падения в пиццерии

Фото: СУ СК по Челябинской области

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как маленький ребенок получил травмы в пиццерии. Четырехлетний мальчик резвился в игровой комнате, обустроенной в заведении общепита. Он расшибся, упав со второго яруса игровой конструкции. Ребенок получил переломы. Ему оказали медицинскую помощь.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование взял на контроль руководитель СУ Следственного комитета Челябинской области Петр Решетников.

— Устанавливаются виновные должностные лица предприятия, не обеспечившие безопасную эксплуатацию игровой комнаты, — рассказал старший помощник руководителя регионального СУ СК Владимир Шишков.

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