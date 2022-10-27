Все из-за экзаменов: в Челябинске доцента вуза будут судить за взятки от студентов

Следователи уверены, что студенты оплачивали оценки в зачетках Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Челябинске закончили расследовать уголовное дело доцента Уральского государственного университета физической культуры. Женщину обвиняют в получении взяток.

По версии следствия, с 2016 до 2020 года преподаватель брала деньги от студентов. За плату она принимала зачеты и экзамены, даже не пытаясь проверить знания учащихся. В общей сложности женщине удалось незаконно получить более 400 тыс. рублей.

— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем после утверждения обвинительного заключения прокурором, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, — сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, ранее в Челябинске за взяточничество осудили бывшего завкафедрой УралГУФК Виктора Олефиренко. С 2013 до 2020 года сотрудник вуза успел получить от студентов 1,7 млн рублей. А потом преподавателя поймали с поличным.

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