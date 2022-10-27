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НовостиОбщество27 октября 2022 11:22

На северо-западе Челябинска в выходные перекроют дорогу

Движение ограничат на Краснопольском проспекте
Елена КОЛЧИНА
Улицу перекроют из-за работ на теплопроводе

Улицу перекроют из-за работ на теплопроводе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Краснопольском проспекте в Челябинске ограничат движение. Проезд перекроют на все выходные из-за работ по подключению новостроек к системе отопления. Об этом предупредили в администрации города.

Ограничения будут действовать возле домов № 11 и № 17А ПО Краснопольскому проспекту с 22:00 пятницы 28 октября до 6:00 понедельника 31 октября.

Схема: администрации Челябинска

Схема: администрации Челябинска

В мэрии Челябинска попросили водителей заранее планировать объездные маршруты.

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