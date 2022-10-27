Банк Уралсиб снизил ставки по льготной и семейной ипотеке

Банк Уралсиб снизил ставки по программе «Ипотека с господдержкой» и программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми.

По программе «Ипотека с господдержкой» ставка составляет для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 6,59% годовых при сумме кредита до 12 миллионов рублей включительно и 7% годовых при сумме кредита более 12 миллионов рублей; для остальных регионов – 6,59% годовых при сумме кредита до 6 миллионов рублей включительно и 7% годовых при сумме кредита более 6 миллионов рублей.

По программе «Ипотека для семей с детьми» ставка составляет для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 5,59% годовых при сумме кредита до 12 миллионов рублей включительно и 6% годовых при сумме кредита более 12 миллионов рублей; для остальных регионов – 5,59% годовых при сумме кредита до 6 миллионов рублей включительно и 6% годовых при сумме кредита более 6 миллионов рублей.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».