СК завершил расследование уголовного дела в отношении Тесака, найденного мертвым в челябинском СИЗО

Максима Марцинкевича нашли мертвым в СИЗО №3 Челябинска. Коллаж: ТАСС/ Антон Новодережкин, google.com/maps

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Максима Марцинкевича (Тесака), а также его сообщников Семена Токмакова, Павла Хрулева, Алексея Гудилина, Александра Лысенкова, Андрея Кайля и Максима Хотулева. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по статье «убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, по мотивам национальной ненависти» (п. «а», «д», «ж», «л», ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, осенью 2003 года Максим Марцинкевич и его соучастники, входившие в националистическую организацию под руководством Токмакова, убили двух человек в Смоленской области. Уже в декабре того же года они совершили убийство двух лиц в Сергиево-Посадском районе Московской области. После этого Марцинкевич и его сообщники разослали в посольства нескольких государств обращения о нетерпимости к приезжим иностранцам.

Кроме того, в 2007 году на территории Мытищинского парка Марцинкевич, Маршаков, Коротких и Аристархов убили уроженца Дагестана и неустановленного лица. Запись преступления они опубликовали в интернете.

В ходе расследования уголовного дела было проведено свыше 40 различных судебных экспертиз, рассмотрены места преступления, обнаружены захоронения погибших в Смоленской области. Следователи собрали и другие доказательства, подтверждающие причастность Марцинкевича и его сообщников к убийствам. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Напомним, тело Тесака нашли утром 16 сентября 2020 года в одиночной камере СИЗО № 3 Челябинска. Вместе с ним обнаружили предсмертные записки, в которых Марцинкевич попросил передать его девушке книгу и личный дневник, а также извинился перед администрацией изолятора. Впрочем, близкие друзья Максима считают, что подобный жест совсем не присущ характеру погибшего.

Вопросы вызывает и видеонаблюдение в СИЗО, которое почему-то не работало 16 сентября. Отцу Марцинкевича вместе с адвокатом разрешили прийти в морг и осмотреть тело Максима. По их словам, они заметили следы пыток: не хватает трех ногтей, видны дырки от уколов, зашиты икры. Позже адвокат Алексей Михальчик опубликовал результаты экспертизы фотографии мертвого Марцинкевича, согласно которой самостоятельно нанести такие раны Тесак не мог.

Во время похорон судмедэксперт осмотрела тело Максима и тоже пришла к выводу, что его смерть не могла быть суицидом. Как все эти странности объясняют следователи — никак. В январе 2021 года прокуратура нашла нарушения в действиях сотрудников СИЗО. Они должны были проверять камеру с Тесаком каждые три часа, но не делали этого. Плюс ко всему, по мнению адвокатов, Марцинкевича не должны были держать в одиночной камере.

Сам Тесак неоднократно заявлял, что никогда не собирается заканчивать жизнь самоубийством, но в СК считают, что на отчаянный шаг он пошел после того, как сознался в серии убийств. Однако, в декабре 2020 года стало известно о еще одной предсмертной записке Тесака. Ее нашли во время судмедэкспертизы, записка лежала во рту, обернутая в полимерный материал. В ней Максим отрицает свою причастность к убийствам, в которых сознался ранее.

В мае 2022 года стало известно, что следователи возобновят проверку смерти Тесака. Адвокаты надеются, что будет возбуждено уголовное дело об убийстве, но его все еще нет.

В Челябинске Марцинкевич находился временно, в день смерти его должны были этапировать в Москву, а в мае 2021 года — выпустить на свободу. Тесак несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за экстремизм, разбой и хулиганство.

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