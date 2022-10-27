В Челябинской области обновили 57 почтовых отделений и построили одно с нуля

Губернатор Алексей Текслер провел встречу с руководством Почты России. Фото: правительство Челябинской области

В Челябинской области обновили 57 отделений почты по программе модернизации почтовых отделений в сельской местности. Еще одно построено с нуля — в селе Демарино Пластовского района.

Как отметил губернатор Алексей Текслер во время рабочей встречи с руководством АО Почта России, сейчас в регионе более 700 отделений почтовой связи в регионе. Больше половины находятся в сельской местности. Помимо доставки писем и посылок, они выполняют еще и социальные функции.

— В Челябинской области у нас из всей сети 370 отделений находится в селе, и 201 из них требует ремонта, 58 из которых мы сделали в этом году, — уточнил заместитель генерального директора АО «Почта России» Алексей Лаптев. — На будущий год в бюджете заложены средства на модернизацию следующих отделений.

— Мы предварительно согласовали список отделений на следующий год. Прошу эти планы актуализировать. Раньше начнем работу — раньше жители увидят результат, — отметил Алексей Текслер.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Не забыли и о больших городах. По совместной программе обновят пять отделений за счет региона, еще пять профинансирует «Почта России».

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