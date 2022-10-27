Челябинские полицейские накрыли склад с нелегальным табаком на 3 миллиона рублей

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске полицейские изъяли свыше 28 тысяч немаркированных пачек сигарет. Нелегальная табачная продукция хранилась в складском помещении на Троицком тракте. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, владельцем имущества является 45-летняя женщина.

— В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ, челябинке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в ведомстве.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Стоимость изъятых пачек сигарет составила более трех миллионов рублей. За участие в незаконном обороте табачной продукции в особо крупном размере женщине грозит до шести лет лишения свободы.

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