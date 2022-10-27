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НовостиОбщество27 октября 2022 14:15

Легковушка протаранила автобус на остановке в Челябинске, есть пострадавшие

Травмы получили два человека
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: vk.com/achnov

Фото: vk.com/achnov

На остановке «Улица Островского» в Челябинске в четверг, 27 октября, произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля LADA Granta. Пострадали водитель легковушки и его пассажир. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

— Около 13:00 часов напротив дома №11 по Свердловскому проспекту 21-летний водитель Lada Granta совершил наезд на остановившийся на остановке автобус №15 под управлением 54-летнего мужчины, — рассказали в ведомстве. — В результате медицинская помощь потребовалась водителю автомобиля LADA Granta и его пассажиру, девушке 2001 года рождения.

В автобусе никто не пострадал. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

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