60-летний сотрудник челябинского университета отправился добровольцем на Донбасс

В ближайшее время Виталия ждет боевое слаживание Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мастер управления капитального ремонта Южно-Уральского госуниверситета Виталий Аносов в свои 60 лет решил отправиться добровольцем в зону спецоперации. Он подал документы в военкомат, и вскоре его заявление было одобрено. В четверг, 27 октября, Виталий вместе с мобилизованными и добровольцами отбыл на полигон, где будет проходить боевое слаживание.

В пресс-службе ЮУрГУ заявили, что увольнять своего сотрудника они не будут. Как только Виталий вернется с фронта, то он сможет приступить к выполнению своих трудовых обязанностей.

— Мы, как ответственный работодатель, полностью выполняем трудовое законодательство. Место рабочее будет сохранено, — заявили в пресс-службе вуза.

Виталий по образованию является инженером. Его специальность будет полезна на фронте.

Спорить с ним – было бесполезно. Он сказал как отрезал: «Я так воспитан! Моя мама назвала меня в честь революционера!». Подробнее историю Виталия Аносова рассказал его сын Константин.

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