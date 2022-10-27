В Магнитогорске продавца биткоинов задержали за мошенничество на 300 тысяч рублей

Магнитогорец брал деньги и переставал выходить на связь Фото: Иван МАКЕЕВ

Полицейские задержали в Магнитогорске 27-летнего продавца биткоинов. Нигде не работающий мужчина обещал за определенную сумму предоставить криптовалюту, но по итогу брал деньги и переставал выходить на связь. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, один из местных жителей отдал мошеннику почти 300 тысяч рублей.

— Житель Магнитогорска разместил в интернете объявление о выгодном вложении денег в биткоины. На предложение откликнулся 21-летний местный житель. Поддавшись на уговоры о прибыльности сделки, молодой человек решил вложиться в постоянно растущую в цене цифровую валюту, переведя почти 300 тысяч рублей на указанный счет, — рассказали в ведомстве.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас несостоявшийся продавец биткоинов находится под подпиской о невыезде. В полиции не исключают, что от его действий могли пострадать и другие «покупатели». Сейчас ведется поиск людей, которые могли стать жертвой мошенника.

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