Дорожный подрядчик из Челябинска заплатит полмиллиарда рублей штрафа

Благодаря сговору, подрядчик получил контракты на два миллиарда рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

АО «Южуралмост» обязали выплатить практически полмиллиарда рублей штрафа за участие в картельном сговоре на ремонт дорог. Об этом ИА «Уральский меридиан» в челябинском отделении УФАС.

— Компания обратилась в суд с иском об обжаловании штрафов, однако Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил их законность. Ранее позицию ФАС России поддержал суд первой инстанции, — цитирует издание пресс-службу ФАС.

Общая сумма штрафа составит 484,3 млн рублей. Как уточняют в ФАС, в марте 2019 года с «Южуралмостом» был заключен антимонопольный сговор с экс-губернатором Борисом Дубровским. Благодаря соглашению, компания выиграла 10 аукционов на 2,5 млрд рублей.

Ранее в Магнитогорске полицейские задержали 27-летнего продавца биткоинов. Нигде не работающий мужчина обещал за определенную сумму предоставить криптовалюту, но по итогу брал деньги и переставал выходить на связь.

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