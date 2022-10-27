В Челябинске прошла проверка Центрального рынка

Фото: пресс-служба налоговой службы Челябинской области

Центральный рынок Челябинска посетила комиссия из сотрудников областной налоговой службы и аппарата бизнес-омубдсмена. Представители ведомств проверяли рынок на нарушения налогового и финансового законодательства.

— В настоящее время, в Челябинской области на розничных рынках все предприниматели, имеющие соответствующую установленную законом обязанность, проводят денежные расчеты с применением контрольно-кассовой техники, — расскзаали в пресс-службе региональной налоговой службы.

Подобные проверки стартовали по всей России из-за того, что на рынках зачастую высокая концентрация нарушений налогового и финансового законодательства. Такие проверки позволяют создать равные и конкурентные условия бизнеса.

Ранее в Магнитогорске полицейские задержали 27-летнего продавца биткоинов. Нигде не работающий мужчина обещал за определенную сумму предоставить криптовалюту, но по итогу брал деньги и переставал выходить на связь.

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