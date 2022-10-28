Семьям челябинских мобилизованных окажут психологическую помощь

Психологическую помощь окажут бесплатно Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске организуют группу бесплатной психологической поддержки для семей мобилизованных. Об этом рассказали в ЧООО «Объединение профессиональных психологов».

— Непросто быть в состоянии неопределенности, когда не знаешь, где находится близкий человек. Именно для этого мы открываем группу. Нужно верить в себя, идти к тем, кто способен понять. Кто может выслушать тех, у кого есть похожий опыт и кто проживает похожую историю, — пишут психологи в своей группе во ВКонтакте.

Как считают организаторы, общение семей позволит взглянуть на ситуацию с разных точек зрения и справляться с психологическими нагрузками.

Отметим, что это не далеко единственная поддержка для семей мобилизованных. Так, в Челябинской области принимают документы на единовременные выплаты 20 тыс. рублей детям. В Министерстве социальных отношений уточнили, что для этого нужна.

Горожане активно собирают помощь для мобилизованных. На днях состоялась отправка спальных мешков и пенок. А ректор ЮУрГУ призвал своих сотрудников передать свой дневной заработок на помощь мобилизованным

Чиновники и депутаты Челябинской области тоже оказались в списке мобилизованных и даже добровольцев. На этот шаг они пошли несмотря на то, что у госслужащих есть брони. Мы пообщались с теми, кто ждет вызова из военкомата или уже надел военную форму. Публикуем их истории.

А накануне мастер управления капитального ремонта Южно-Уральского государственного университета Виталий Аносов в свои 60 лет решил отправиться добровольцем в зону спецоперации. Он подал документы в военкомат, и вскоре его заявление было одобрено.

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