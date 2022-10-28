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НовостиОбщество28 октября 2022 0:45

Не стирали 23 года: в Челябинске выставили на продажу свитер российского хоккейного чемпиона

В Челябинске выставили на продажу свитер российского хоккейного чемпиона
Андрей МОСКВИЧЕВ
Фото: Авито

Фото: Авито

Челябинец выставил на продажу свитер известного хоккейного нападающего Сергея Соломатова. В этой одежде он стал чемпионом Дании в 1999 году и с тех пор ее не стирали.

— Продаю хоккейный свитер советского и российского профессионального хоккеиста-нападающего Сергея Леонидовича Соломатова, цена по договоренности. В этом свитере он как раз стал чемпионом Дании! Свитер не стирали, есть следы борьбы! — указано в объявлении на «Авито».

За такой свитер владелец просит 20 миллионов рублей. Сам же Соломатов был воспитанником хоккейной школы «Трактор».

Кстати, не так давно в Челябинске выставили на продажу подвальное помещение, которое можно использовать под бомбоубежище. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

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