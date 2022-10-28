В выходные Челябинскую область накроет мокрый снег

Погода в регионе и в самом Челябинске сильно отличается
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
На выходных в Челябинской области ожидается мокрый снег и дожди. Это следует из прогноза синоптиков регионального гидрометцентра.
— 29 и 30 октября в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, — указано в прогнозе.
В самом Челябинске погода будет немного лучше — в городе ожидается переменная облачность, без осадков
Ранее синоптики гидрометцентра предупреждали о температурных качелях между ночными и дневными температурами в Челябинской области. Они продолжаются уже неделю и также продолжатся на выходных.
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