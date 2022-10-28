Челябинская область получит 1,3 млн рублей на зарплаты медикам

Дополнительное финансирование нужно, чтобы поднять зарплаты врачам Фото: Александр ГЛУЗ

Челябинской области переведут 1,3 млрд рублей. Эти деньги предназначены для оплаты труда медицинских работников. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. В документе говорится, что источником дополнительного финансирования станет резервный фонд. Вместе с Челябинской областью средства направят еще восьми десяткам регионов, в общей сложности на зарплаты медикам выделили 58,5 млрд рублей.

Как пояснили в пресс-службе правительства, дополнительное финансирование понадобилось из-за прогноза, по которому среднемесячная зарплата в России по итогам года вырастет на 11,5%. Необходимо, чтобы рост зарплат медиков соответствовал росту зарплат в целом по стране.

— Важно, чтобы нашим врачам и другому персоналу больниц и поликлиник вовремя и в полном объеме перечисляли положенные средства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте, — заявил Михаил Мишустин.

Ранее в Челябинской области составили рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей. Врачи на первые строчки в нем не попали.

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