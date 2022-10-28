Больше 390 тысяч человек в Челябинской области заболели коронавирусом

В Челябинской области снижается заболеваемость коронавирусом, но не количество смертей от болезни Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 187 человек, в том числе у 10 школьников. Накануне новых заболевших обнаружили 199, а школьников среди них было 11.

Заболеваемость в регионе постепенно снижается. К сожалению, того же нельзя сказать о количестве смертельных случаев болезни. За последние сутки от Covid-19 умерли пять пациентов (днем раньше скончались четверо заболевших).

По данным регионального министерства здравоохранения к 28 октября, от коронавируса продолжают лечиться 3 426 южноуральцев.

За все время с начала пандемии 390 039 официально подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировали в Челябинской области.

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