В Челябинской области на 9-летнюю девочку упал шкаф, потребовалась помощь спасателей-альпинистов

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтобы помочь 9-летней девочке, которую придавило шкафом.

Инцидент произошел 27 октября в одной из многоэтажек Миасса. Школьница хотела достать игрушку с верхней полки, но случайно уронила на себя стеллаж. Девочку придавило упавшими вещами и полками.

Хозяйка злополучной игрушки была дома одна. Но она не выпускала из рук телефон, так что смогла позвонить родителям.

Отец и мать примчались на выручку, но попасть в квартиру не смогли: дверь была заперта изнутри на задвижку. На помощь вызвали спасателей. Тем пришлось подняться на крышу, а потом с помощью альпинистского снаряжения пробраться в запертую квартиру через балкон. Изнутри спасатели открыли дверь родителям и врачам, а уже через считаные секунды нашли в дальней комнате плачущую от испуга девочку.

Шкаф подняли, школьницу вытащили из-под завалов вещей и передали врачам.

— Тщательный осмотр показал, что серьезных травм ребенок не получил, только ушибы, ссадины и гематомы на ногах, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

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