На гранты губернатора Челябинской области могут претендовать школьники

Впервые о гранте для школьников Алексей Текслер заявил на детском экологическом форуме. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил жителей региона принять участие в новом конкурсе грантов. Главным его отличием на этот раз стала возможность подать заявку школьникам.

— Свои проекты смогут представить школьники старше 14 лет, — рассказал губернатор. — Об этом меня просили ребята во многих городах — у них много креативных идей, которые принесут пользу людям и территориям области.

Акцент в конкурсе на этот раз планируется сделать на помощи семьям мобилизованных. Алексей Текслер отметил, что в регионе появилось много проектов, связанных с этой темой. Теперь они смогут получить финансирование.

— На теме помощи люди объединились во всех наших городах и районах. Нужно обязательно поддержать их идеи и предложения, — подчеркнул глава региона.

По итогам предыдущего конкурса определены 92 лучших проекта, которые получат гранты губернатора. Средства пойдут на создание новых экотроп, современных детских площадок, помощь беженцам Донбасса, проекты по работе с детьми, семьями и пожилыми людьми. Оставить заявку на грант, а также узнать, как правильно ее подготовить, можно на сайте грантыгубернатора74.рф.

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