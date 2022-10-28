Можно выявить рак на ранних стадиях: в Челябинской области начали проводить новое онко-обследование для женщин

Новое оборудование уже помогает спасать жизни. Фото: Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины

В Магнитогорске у женщин начали определять рак на ранних стадиях. Это стало возможным благодаря новому обследованию – процедуре трепанобиопсии молочной железы. Пройти обследование можно бесплатно, по полису ОМС в Центре амбулаторной онкологической помощи.

− Мы отправляем полученный материал не в Челябинск, как это делают другие медицинские учреждения, а в собственную гистологическую лабораторию. С момента взятия биоматериала до результатов анализа проходит всего пять-семь дней. В это время мы проводим пациентке все необходимые анализы, обследования и консультации. Благодаря этому, заболевание выявляется на более ранней, стадии и пациентки получают больше шансов на излечение, − рассказывает заведующий Центра амбулаторной медицинской помощи Даян Султангужин.

В 2022 году в Магнитогорске при помощи этого обследования рак молочной железы выявили у 67 женщин. У 82% из них онкология была 1 и 2 стадии.

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