Онлайн-кинотеатр KION покажет южноуральцам детектив о профессиональном переговорщике

Кадр из сериала "Переговорщик", реж. Нурбек Эген

Уже на следующей неделе 3 ноября онлайн-кинотеатр KION от МТС представит жителям Челябинской области премьеру захватывающего остросюжетного детектива «Переговорщик». Это сериал об уникальном специалисте, который способен решить практически любой конфликт методом переговоров.

Кирилл Пирогов в роли Александра Максимова – лучший в стране переговорщик и блестящий психолог. За много лет в профессии Максимов выработал уникальный метод ведения переговоров. Но это не спасло его от трагедии – девять лет назад при освобождении заложников в школе погибли невинные люди, в том числе его дочь. Съедаемый чувством вины, Максимов ушел со службы, оставил семью, друзей, порвал все связи - о нем буквально ничего не было слышно.

Максимов живет отшельником, работает в центре психологический помощи по телефону - и каждый день находится на грани увольнения. Несмотря на высокую результативность, он часто нарушает официальный протокол и вызывает гнев начальства.

История стартует с неожиданной находки: на лобовом стекле автомобиля Максимова кто-то оставляет записку, напоминающую о событиях 9-летней давности. Кто-то втягивает Максимова в опасную игру и заставляет “проснуться”, а кто-то бросает ему новый вызов.

«Переговорщик» — напряженный детектив, в котором тесно переплетены захватывающий экшн и тонкая психологическая драма. Это история профессионала, который умеет «читать» людей. При этом он - «сапожник без сапог»: его навыки переговорщика и способность к манипуляции не помогли сохранить семью. Помогая другим людям, герой излечивается и от собственной душевной травмы, перестает каждый день наказывать себя за “ошибку” - и этим дарит зрителям надежду, что все трудности преодолимы.

Помимо сквозного драматического сюжета, в истории есть вертикальные кейсы, которые впервые в российском кино дают объемное представление о работе главного героя (проект создавался совместно с профессиональными переговорщиками-консультантами).

Роли в сериале исполнили Кирилл Пирогов, Владимир Мишуков, Лянка Грыу, Вильма Кутавичюте, Виталий Коваленко, Петр Натаров, Нино Нинидзе, Максим Белбородов, Юрий Цурилло, Александр Клюквин, Маруся Зыкова, Алексей Кирсанов и другие российские актеры. Разработка сериала - KION, производство сериала - продюсерская компания «Среда». Режиссером проекта выступил Нурбек Эген, а одним из авторов сценария и продюсером стал Олег Маловичко («Хрустальный», «Нулевой пациент»).