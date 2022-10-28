Найдите отличия: в Челябинске показали новую прогулочную зону с неряшливым киоском и без него

Фото: администрация Челябинска
В Челябинске разобрали нелегальный овощной ларек, стоявший рядом с прогулочной зоной на улице 40 лет Победы.
Фото: администрация Челябинска
— Внешний вид новой пешеходной улицы в «Академе» очень портил незаконный киоск на газоне. Благодаря новым правилам демонтажа его удалось оперативно демонтировать, — рассказали в пресс-службе мэрии.
В доказательство опубликовали снимки территории до и после работ по демонтажу.
Напомним, благоустройство прогулочной зоны на северо-западе Челябинска сейчас подходит к концу. Там уже проложили велодорожки, установили светодиодные фонари и высадили деревья, но возникла заминка с детскими игровыми площадками.
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