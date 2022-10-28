Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 7:54

Найдите отличия: в Челябинске показали новую прогулочную зону с неряшливым киоском и без него

В Челябинске из новой пешеходной зоны выдворили неряшливый киоск
Елена КОЛЧИНА
Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске разобрали нелегальный овощной ларек, стоявший рядом с прогулочной зоной на улице 40 лет Победы.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

— Внешний вид новой пешеходной улицы в «Академе» очень портил незаконный киоск на газоне. Благодаря новым правилам демонтажа его удалось оперативно демонтировать, — рассказали в пресс-службе мэрии.

В доказательство опубликовали снимки территории до и после работ по демонтажу.

Напомним, благоустройство прогулочной зоны на северо-западе Челябинска сейчас подходит к концу. Там уже проложили велодорожки, установили светодиодные фонари и высадили деревья, но возникла заминка с детскими игровыми площадками.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru