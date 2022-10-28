11 челябинских врачей вернулись из командировки в подшефный Волновахский район ДНР

Ранее Ирина Гехт пообщалась с детскими врачами, которые скоро отправятся на Донбасс Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Группа южнуральских врачей вернулась из командировки на Донбасс. 11 специалистов в подшефном Волновахском районе помогали местным медикам – работали в формате выездных ФАПов.

– Они месяц отработали на профосмотрах, на необходимых диспансерных группах. Сейчас они уже дома, – рассказала в беседе с журналистом КП-Челябинск первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Медики из Челябинской области продолжают оказывать медицинскую помощь на подшефной территории – сейчас там трудится 4 специалиста: 2 фельдшера и 2 врача (педиатр и терапевт). Их в скором времени тоже должны сменить, добавила Ирина Гехт.

В следующий понедельник на Донбасс отправится бригада детских врачей из Челябинской областной детской клинической больницы. Возглавил группу добровольцев из 12 разных специалистов главный детский хирург региона Николай Ростовцев. В преддверии отъезда педиатры рассказали, как решались на такой шаг и когда вернутся обратно.

Ранее сообщалось, что с начала частичной мобилизации в зону спецоперации из Челябинской области отправились 23 медработника: 7 из них врачи, остальные — средний медицинский персонал. Также в Челябинске открыли курсы сестер милосердия — первая группа из 15 женщин будет учиться ухаживать за бойцами с тяжелыми ранениями. А после обучения сможет работать в военных госпиталях и гражданских больницах.

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