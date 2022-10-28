Прокуратура потребовала закрыть доступ к недострою на Комсомольском проспекте в Челябинске

Фото: прокуратура Челябинской области

Подростки облюбовали 9-этажный недострой на Комсомольском проспекте. 13 лет назад предприниматели, получив добро на возведение пристроя к дому № 43, собрали «коробку» и все бросили. Сейчас здание огорожено забором, но он не спасает: обклеенные рекламой металлические листы просто оторваны.

После жалоб горожан в ситуацию вмешалась прокуратура Курчатовского района. Сотрудники надзорного ведомства съездили на место.

— Выездной проверкой установлено, что металлическое ограждение на объекте незавершенного строительства частично разрушено, вход на объект имеет свободный доступ для неограниченного количества лиц, в том числе несовершеннолетних, что может повлечь причинение вреда их жизни и здоровью, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Поскольку застройщик — ООО «Строительные технологии города» — признан банкротом, представление об устранении нарушений вынесено конкурсному управляющему.

СПРАВКА КП

Согласно сведениям ЕГРН с 2015 года за индивидуальным предпринимателем и обществом с ограниченной ответственностью «Строительные технологии города» зарегистрированы права общей долевой собственности на объект незавершенного строительства со степенью готовности 77%. В 2019 году ООО признали банкротом.

Сейчас учредитель и директор «Строительных технологий города» Светлана Морева находится под следствием. В апреле прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с ноября 2013 по июнь 2019 она привлекла деньги дольщиков для строительства дома ЖК «Оникс», однако средства уходили на другой объект.

— С целью исполнения обязательств по строительству ЖК «Оникс» в указанный период [Морева] получила разрешение на строительство офисного здания и жилых домов в ЖК «Ривьера» и ЖК «Победа», привлекла для строительства денежные средства 32 граждан и юридических лиц, которые израсходовала на постройку ЖК «Оникс», причинив потерпевшим ущерб на общую сумму около 183 млн рублей, — сообщали ранее в прокуратуре.

Сейчас на имущество Светланы Моревой наложен арест в размере более 176 млн рублей.

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