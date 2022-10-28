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НовостиПроисшествия28 октября 2022 9:01

Заключенному в челябинском СИЗО пытались передать щербет с марихуаной

При проверке посылки обнаружили «сюрприз»
Елена КОЛЧИНА
Щербет, который так и не дошел до адресата. Фото: ГУФСИН по Челябинской области

Щербет, который так и не дошел до адресата. Фото: ГУФСИН по Челябинской области

В Челябинске в следственный изолятор попытались переправить сладости с начинкой из марихуаны.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», женщина попросила сожителя передать щербет своему родственнику, который сейчас находится в СИЗО №1. Сотрудники учреждения очень тщательно изучили восточные сладости в посылке и заметили, что кроме орехов и изюма в состав 800-граммовой порции щербета входит что-то темно-зеленое.

Экспертиза помогла определить, что подозрительный зеленый ингредиент — это марихуана. Сейчас по факту обнаружения запрещённого вещества проводят проверку. Собираются возбудить уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

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