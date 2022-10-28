В Челябинске прооперировали и вылечили 7 человек из подшефных районов ДНР

Из 7 человек на восстановлении в челябинских больницах остаются пятеро Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оказали высокотехнологичную медпомощь – в Челябинск на сложное лечение и операции доставили 7 человек с подшефной территории ДНР. Там им помочь не могли – не позволяет уровень медицины, в отличие от столицы Южного Урала.

– Мы оказали высокотехнологичную медицинскую помощь в части травматологии, ортопедии, болезней систем кровообращения. Прооперировали, пролечили, – рассказала журналисту КП-Челябинск заместитель губернатора региона Ирина Гехт. – Один онкологический пациент сейчас находится на лечении. Еще один – у нас уже больше 3 месяцев — приехал на операцию по замене сустава, и случился инфаркт, его сцентировали. Сейчас идет реабилитация.

Из 7 человек на восстановлении в челябинских больницах остаются пятеро. Двое после успешного лечения уже вернулись обратно. При необходимости направлять больных в Челябинск будут и дальше – руководство области договорилось с коллегами из подшефных территорий, отметила Ирина Гехт. В том числе, в стенах южноуральских больниц будут помогать детям Донбасса. Проезд и проживание с родителями оплатят из казны региона.

Выявлять тех, кому нужна высокотехнологичная помощь, будет бригада педиатров из ЧОДКБ. 12 специалистов в понедельник отправятся на Донбасс. Какая еще работа предстоит и как решились на командировку, врачи рассказали в преддверии отъезда.

Другая группа южноуральских врачей уже вернулась из подшефного Волновахского района. Месяц 11 медиков проводили профосмотры и работали в формате выездных ФАПов. Сейчас продолжают оказывать медпомощь 4 специалиста из Челябинской области: 2 фельдшера и 2 врача (педиатр и терапевт).

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