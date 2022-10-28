Больше 20 учителей Челябинской области пожелали работать на новых территориях России

Распоряжения об отправке педагогов пока нет
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Больше 20 учителей из Челябинской области готовы добровольно отправиться работать в школы четырех новых регионов России. Списки желающих уже составлены, пояснила в беседе с журналистом КП-Челябинск первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт:
– За эту неделю два психолога тоже написали в приемную и выразили желание поехать туда работать. Мы их скоординировали с министерством просвещения России, чтобы они, исходя из потребностей на местах, направили этих психологов в школы.
Распоряжения об отправке учителей пока нет, добавила заместитель губернатора. Тем временем, в командировку на Донбасс уезжают детские врачи из ЧОДКБ. Возглавил группу добровольцев из 12 разных специалистов главный детский хирург региона Николай Ростовцев. В преддверии отъезда педиатры рассказали, как решались на такой шаг и когда вернутся обратно. А вот другая группа из 11 врачей уже вернулась из командировки в подшефный Волновахский район ДНР.
Другая группа южноуральских врачей уже вернулась из подшефного Волновахского района. Месяц 11 медиков проводили профосмотры и работали в формате выездных ФАПов. Сейчас продолжают оказывать медпомощь 4 специалиста из Челябинской области: 2 фельдшера и 2 врача (педиатр и терапевт).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru