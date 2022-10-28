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НовостиОбщество28 октября 2022 10:17

Отрепетируйте Новый год: «САМОЦВЕТЫ» предлагают купить подарки уже сейчас

И попробовать вернуть их стоимость
Источник:kp.ru

Холодно? Положительные эмоции помогут согреться! «САМОЦВЕТЫ» приглашают на репетицию Нового года и дарят максимальную скидку на тысячи украшений.

Супервыгодное предложение действует только до 6 ноября. Так, золотые серьги сейчас можно приобрести менее, чем за 5 тысяч рублей.

Купить новогодние подарки по уникальным ценам лучше уже в эти выходные. Ведь есть шанс вернуть их стоимость! 1 ноября в ТК «КС» состоится очередной розыгрыш в рамках грандиозной акции «Ювелирный кешбэк. 3 миллиона». В 18:00 узнаем имена победителей, которые разделят между собой 180 000.

Если вы еще не успели присоединиться к игре, стоит поторопиться. Ведь чем больше купонов зарегистрирует участник, тем больше будет шансов стать победителем акции «Ювелирный кешбэк. 3 миллиона». Каждый купон участвует в розыгрышах до тех пор, пока не окажется выигрышным!

Напомним, чтобы испытать свою удачу, достаточно совершить любую покупку в салонах или интернет-магазине САМОЦВЕТЫ и получить купон со штрихкодом. Далее зарегистрировать его на сайте samocvety.gold/milliony ,следить за результатами и верить, что фортуна улыбнется именно вам!

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