В Челябинске в выходные изменятся маршруты общественного транспорта

Изменятся маршруты общественного транспорта на северо-западе Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно изменят маршруты четырех автобусов. Это сделают из-за перекрытия Краснопольского проспекта.

По альтернативным схемам общественный транспорт будет курсировать с 23:00 пятницы 28 октября до 6:00 понедельника 31 октября.

Схема объезда: ОГКУ "Организатор перевозок"

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», автобус № 18 временно будет ездить по маршруту «Автобусный парк – Молодогвардейцев – Профессора Благих – Бейвеля – ТРК «Алмаз».

Автобус № 34 станет перевозить пассажиров по схеме «Автобусный парк – Молодогвардейцев – Мехколонна».

Временный маршрут автобуса № 212 — «Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Профессора Благих – Ключи».

А автобус № 214 в выходные будет двигаться между остановками «Братьев Кашириных», «Молодогвардейцев», «Профессора Благих» и «Прудный».

Напомним, Краснопольский проспект перекроют, чтобы подключить новостройки к системе теплоснабжения.

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