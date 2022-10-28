Детей из отдаленных районов будут чаще приглашать в челябинский «Курчатов центр»

В центре есть видеокомната и несколько специализированных лабораторий. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В региональный центр поддержки одаренных детей «Курчатов центр» чаще и на более длительные сроки станут приглашать учеников и учителей из отдаленных районов Челябинской области. Как сообщили в региональном правительстве, в этом поможет межвузовский кампус, который собираются построить в Челябинске.

В 2023 году планируют подключить к работе с «Курчатов центром» все города и районы Челябинской области (уже сейчас из 43 территорий с проектом не работают только три). Центр откроет двери также одаренным ученикам и педагогам из других российских регионов.

Кстати, профессиональное развитие талантливых педагогов собираются сделать магистральным направлением работы центра наравне с поддержкой детей.

— Мне нравится, что ребята работают в командах индустриальных партнеров, это принципиально важно, участвуют в научных и инженерных проектах, здесь реализовано уже более 200 образовательных программ различной направленности, — отметил Алексей Текслер во время визита на образовательную площадку.

Школьников будут включать в работу с предприятиями-партнерами центра, которые воплощают в жизнь инновационные проекты. Вдобавок в южноуральских лагерях готовятся устраивать регулярные выездные смены «Курчатов центра».

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