В Челябинской области будут судить ОПГ за похищение и ограбление детей-сирот

Потерпевшими по уголовному делу проходят 12 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении преступной банды, которая занималась вымогательством денег у детей-сирот. Пострадавшими от их действий являются 12 человек, а общая сумма ущерба составляет 4,7 млн рублей. Об этом рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Преступления происходили с февраля 2018 по июнь 2021 года. По версии следствия, обвиняемые намеренно создавали конфликтные ситуации с детьми-сиротами. После этого начинали им угрожать и требовать деньги. Иногда даже доходило до похищения потерпевших.

При этом несколько участников ОПГ сами относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Двое из них на момент совершения преступлений были несовершеннолетними. Они знали, что потерпевшие после окончания интерната, достигнув 18-летнего возраста, имеют доступ к личным денежным средствам.

Кроме того, обвиняемые брали в долг у детей-сирот или обещали оказать им услуги в обмен на определенную сумму. Однако деньги они не возвращали и свои обязательства не выполняли. Также члены банды обманом получали от потерпевших банковские карты и снимали с их счетов деньги. Однако деятельность группировки пресекли сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД области.

— В 2020-2021 годах участниками группы было свершено мошенничество и кража в особо крупных размерах. В первом случае фигуранты, войдя в доверие к жертве, предложили вложить 1,3 млн рублей в якобы создание совместного бизнеса. Во втором случае, также войдя в доверие к потерпевшему, похитили у него порядка полутора миллиона рублей. Сперва злоумышленники получили доступ к его мобильному банку и сняли со счета часть денег. С целью создания видимости законности получения денежных средств, небольшими суммами они переводились на разные счета. Затем потерпевшего убедили выехать на совместный отдых в Краснодарский край с условием, что он будет нести часть расходов, непосредственно связанных с поездкой, в дальнейшем полностью опустошив все его счета, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В зависимости от степени участия каждому члену ОПГ вменяют грабеж, кражу, вымогательство, мошенничество, угрозу убийством, похищение человека и вовлечение несовершеннолетнего в преступление. Уголовное дело по существу рассмотрит Челябинский областной суд.

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