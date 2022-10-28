На новых автобусах уже есть валидаторы Фото: Егор ИВЛЕВ

С 1 ноября в Челябинске на маршрут № 15 «ЧМК — ЮУрГУ» выйдут 16 новых автобусов. Они большого класса и работают на газомоторном топливе. Автобусы были приобретены в лизинг по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД).

В этой программе регион начал участвовать только в этом году. Как рассказал губернатор Алексей Текслер, раньше подвижной состав обновляли за счет региональных программ, нацпроекта «Экология» и инфраструктурных бюджетных кредитов.

— С этого года, по моему активному настоянию, Миндортранс принял участие в конкурсе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Мы заняли одно из призовых мест. В рамках новой программы могут подать заявку не только муниципальные транспортные организации, но и коммерческие перевозчики. Если они участвуют в программе регулируемых тарифов. Логика такая: порядка 20% стоимости компенсируется за счет федеральных средств, дальше — через лизинговую компанию, — рассказал глава региона.

В следующем году ожидается еще 15 автобусов по той же программе БКД. В дополнение к этому, в рамках работы по регулируемому тарифу, будет еще порядка 50 новых автобусов взамен изношенных.

— Жители замечают, что с каждым годом автобусы все комфортней и комфортней становятся, — отметил Алексей Текслер. — В этом году нового транспорта порядка 140 единиц по региону. Кроме Челябинска мы фактически обновим трамваи в Магнитогорске, а также автобусы в Копейске и Миассе, также в Миассе новые троллейбусы и в Златоусте будут новые трамваи.

Алексей Текслер также напомнил, что одно из условий для перевозчиков, работающих по регулируемому тарифу — приобретение комфортного транспорта.

— Ответственные перевозчики будут менять транспорт, неответственные будут уходить с маршрутов, — подытожил он.

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