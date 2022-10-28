Пережили бомбежки и смерть родной сестры: первая семья Челябинской области взяла детей-сирот с Донбасса

Южноуральцы взяли под крыло мальчиков 14, 12 и 7 лет Фото: "КП" Архив

Они пережили бомбежки и смерть родной сестры – троих мальчиков-сирот с новых территорий России приняли под крыло в Челябинской области. Это первый случай в регионе, когда таким детям нашли приемную семью.

– Три мальчишки приехали – 14, 12 и 7 лет. Психологи с ними поработали и даже оставили на неделю в центре «Семья», потому что очень тяжелая ситуация. Старший на себя взял роль отца – он уже не 14-летний ребенок, а взрослый мужчина, на глазах которого погибла сестренка. От обстрела. Психически это очень травмированные дети, – рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

В том числе с такими последствиями у детей отправятся работать на Донбасс челябинские педиатры – бригада добровольцев из 12 специалистов ЧОДКБ уезжает уже в следующий понедельник. Какая еще работа предстоит и как решились на командировку, врачи рассказали в преддверии отъезда.

Другая группа южноуральских врачей уже вернулась из подшефного Волновахского района. Месяц 11 медиков проводили профосмотры и работали в формате выездных ФАПов. Сейчас продолжают оказывать медпомощь 4 специалиста из Челябинской области: 2 фельдшера и 2 врача (педиатр и терапевт).

Кроме того, в Челябинске прооперировали и вылечили 7 человек из подшефных районов ДНР. Дома оказать им высокотехнологичную помощь не смогли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru