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НовостиПроисшествия28 октября 2022 14:20

В Челябинской области несовершеннолетний бесправник спровоцировал погоню со стрельбой

17-летний подросток находился за рулем автомобиля своего отца
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Полицейские стреляли из табельного оружия по колесам

Полицейские стреляли из табельного оружия по колесам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Миассе Челябинской области задержали 17-летнего подростка, который катался на автомобиле своего отца без прав. Молодой человек не захотел останавливаться по требованию полицейских и спровоцировал погоню. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— Уходя от погони, нарушитель выезжал на полосу встречного движения, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Для остановки автомобиля полицейские открыли огонь из табельного оружия. С пробитым колесом машина заехала в тупик и остановилась. Водитель и пассажир попытались убежать, но были задержаны.

В ходе разбирательств выяснилось, что задержанный водитель без спроса взял машину отца, который недавно ее купил и не успел поставить на учет. За совершенные нарушения на подростка составили четыре административных протокола.

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