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НовостиОбщество28 октября 2022 15:17

В Челябинске из советской телефонной будки сделали пункт для обмена книгами

Рассказываем, где находится точка буккроссинга
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

В челябинском сквере на улице Худякова появилась телефонная будка для обмена книгами. Она оборудована солнечной батареей и датчиком движения: ночью при открывании двери будет включаться освещение.

Как сообщили в городской администрации, идею реализовали активисты из проекта «Перегрузка». Они сделали телефонную будку в стиле времен СССР. Недалеко от нее установили также специальный контейнер для сбора крышечек от пластиковых бутылок. В дальнейшем все содержимое будут отправлять на переработку.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

Точка буккроссинга уже наполнена книгами. Теперь в сквере можно не только отдохнуть, но и приобщиться к миру литературы.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

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