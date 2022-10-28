В Челябинске из советской телефонной будки сделали пункт для обмена книгами

Фото: администрация Челябинска
В челябинском сквере на улице Худякова появилась телефонная будка для обмена книгами. Она оборудована солнечной батареей и датчиком движения: ночью при открывании двери будет включаться освещение.
Как сообщили в городской администрации, идею реализовали активисты из проекта «Перегрузка». Они сделали телефонную будку в стиле времен СССР. Недалеко от нее установили также специальный контейнер для сбора крышечек от пластиковых бутылок. В дальнейшем все содержимое будут отправлять на переработку.
Фото: администрация Челябинска
Точка буккроссинга уже наполнена книгами. Теперь в сквере можно не только отдохнуть, но и приобщиться к миру литературы.
Фото: администрация Челябинска
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