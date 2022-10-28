«Трактор» в Магнитогорске с минимальной разницей в счете проиграл «Металлургу»

«Трактор» в Магнитогорске проиграл «Металлургу» 3:4. Фото: ХК «Металлург»

Магнитка начала домашний матч с «Трактором» имея в активе шесть побед в последних семи матчах и первое место в Восточной конференции. Челябинцы пока «закрепились» внизу турнирной таблицы Востока.

«Трактор» открыл счет — на пятой минуте шайбу забросил Антон Бурдасов. Но потом до конца третьего периода голы залетали только в ворота черно-белых (отличились Яковлев, дважды Голдобин и Дронов). Однако челябинцы попытались «зацепиться» — в третьем периоде Бывальцев и Калинин сократили счет до 3:4. Но Магнитка сохранила победный счет, при этом в третьем периоде один раз бросив по воротам «Трактора».

В нынешнем сезоне это уже второе поражение «Трактора» от магнитогорского «Металлурга». В первом матче черно-белые проиграли 2:5.

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