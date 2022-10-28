В Челябинскую область приехал русский «Форрест Гамп»

Фото: Типичный Челябинск / ВКонтакте
В Челябинскую область пришел путешественник Александр Пластков. Житель Санкт-Петербурга уже полтора года путешествует по городам России пешком.
— Сейчас я путешествую по городам России. У меня есть проект «Теория 6 чашечек кофе» — измененная из-за пандемии теория 6 рукопожатий. И да! 1.5 года я уже не был дома, — пишет Александр на своей странице во ВКонтакте.
В каждом городе Пластков заводит новых друзей, которые угощают его кофе. По его словам, он путешествует со спальником и техников, вообще без денег. И поэтому он всегда благодарен тем, кто угощает его любимым напитком.
На Южном Урале Пластков уже посетил Аргаяшский район, Кыштым и Верхний Уфалей. Также он увидел озеро Увильды, побывал на павлиньей ферме и в купеческих усадьбах.
Ранее в октябре студентка ЧелГУ Валерия Штепина вошла в сотню волонтеров-наставников в сфере инклюзии.
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