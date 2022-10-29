В челябинском городе выбрали почетного жителя

Фото: пресс-служба собрания депутатов Миасского городского округа

Собрание депутатов Миасса выбрали почетного жителя города. Как рассказали в пресс-службе органа, им стал депутат Николай Кривошеев.

— Основным вопросом пленарного заседания стало избрание почетного гражданина города Миасса, традиционно приуроченное к дню его рождения. Его предваряло представление каждого из претендентов и рассказ об их заслугах перед малой Родиной, — объяснили депутаты.

Голосование по вопросу было тайным. Помимо работы депутатом, Кривошеев также является президентом ООО «НПО Вертикаль74». Вручение знаков отличия пройдет в ноябре.

Ранее стало известно о том, что в региональный центр поддержки одаренных детей «Курчатов центр» чаще и на более длительные сроки станут приглашать учеников и учителей из отдаленных районов Челябинской области. Как сообщили в региональном правительстве, в этом поможет межвузовский кампус.

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