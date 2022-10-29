Долго ли простоит? В центре Челябинска поставили красный холодильник с книгами, предыдущий такой же украли

Фото: Виктор Ереклинцев/t.me

В Челябинске возле здания Педуниверситета снова появился красный холодильник. На его полках вместо продуктов лежат книги. Все желающие могут взять томик почитать, при условии, что взамен положат в холодильник другую книгу.

Необычное хранилище для буккросинга установили возле вуза уже во второй раз. Предыдущий красный холодильник украли, несмотря на то, что он был прочно закреплен тросами. Похищение попало на видео.

Холодильник привезли из сада и перекрасили. Фото: Виктор Ереклинцев/t.me

Новый холодильник на замену украденному раздобыл глава Центрального района Виктор Ереклинцев. Он и группа энтузиастов, устанавливавшая предыдущий холодильник, решили не бросать инициативу после кражи.

— Холодильник мне любезно предоставила соседка по саду, затем ребята привели его в порядок и покрасили. И вот сегодня он установлен в сквере и наполнен книгами, — объяснил Виктор Ереклинцев.

Напомним, в Челябинске накануне появился еще один необычный шкаф для обмена книгами. Он выглядит как телефонная будка.

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