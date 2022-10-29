Военком Челябинской области доложил губернатору о завершении частичной мобилизации

Комплектование частей воинских подразделений полностью не остановится, заявил Андрей Максуров Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров доложил об окончании частичной мобилизации в регионе губернатору Алексею Текслеру. По словам военкома, всех мобилизованных южноуральцев отправили на места боевого слаживания.

— Считаю, что все военкоматы региона достойно справились с поставленной задачей, — отметил Андрей Максуров.

Он добавил, что в Челябинской области не прекращают набирать людей в воинские подразделения, которые участвуют в СВО, но только делают это за счет добровольцев и кандидатов для прохождения службы по контракту.

Алексей Текслер заявил, что органы власти теперь должны обеспечить мобилизованных всем необходимым.

— Нашим социальным службам, волонтерским организациям поставлена задача окружить вниманием и заботой каждую семью мобилизованных южноуральцев, — добавил глава региона.

Напомним, накануне министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по мобилизации. При этом официально частичная мобилизация в стране не закончена, необходимый для этого указ пока не подписан.

Военкоматы в Челябинской области не прекращают активную работу. С 1 ноября начнется осенний призыв в армию.

Напомним, в Челябинской области начали прием заявлений на новую выплату мобилизованным. Заявку на получение 50 тыс. рублей могут подать сами призванные военкоматом южноуральцы или их жены.

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