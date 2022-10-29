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НовостиОбщество29 октября 2022 7:52

Военком Челябинской области доложил губернатору о завершении частичной мобилизации

Андрей Максуров назвал достойной работу подчиненных
Елена КОЛЧИНА
Комплектование частей воинских подразделений полностью не остановится, заявил Андрей Максуров

Комплектование частей воинских подразделений полностью не остановится, заявил Андрей Максуров

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров доложил об окончании частичной мобилизации в регионе губернатору Алексею Текслеру. По словам военкома, всех мобилизованных южноуральцев отправили на места боевого слаживания.

— Считаю, что все военкоматы региона достойно справились с поставленной задачей, — отметил Андрей Максуров.

Он добавил, что в Челябинской области не прекращают набирать людей в воинские подразделения, которые участвуют в СВО, но только делают это за счет добровольцев и кандидатов для прохождения службы по контракту.

Алексей Текслер заявил, что органы власти теперь должны обеспечить мобилизованных всем необходимым.

— Нашим социальным службам, волонтерским организациям поставлена задача окружить вниманием и заботой каждую семью мобилизованных южноуральцев, — добавил глава региона.

Напомним, накануне министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по мобилизации. При этом официально частичная мобилизация в стране не закончена, необходимый для этого указ пока не подписан.

Военкоматы в Челябинской области не прекращают активную работу. С 1 ноября начнется осенний призыв в армию.

Напомним, в Челябинской области начали прием заявлений на новую выплату мобилизованным. Заявку на получение 50 тыс. рублей могут подать сами призванные военкоматом южноуральцы или их жены.

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