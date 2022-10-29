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НовостиОбщество29 октября 2022 10:21

В Челябинской области назначили руководителя Госстройнадзора

Пост занял бывший замминистра строительства Кирилл Мозгалев
Елена КОЛЧИНА
Кирилл Мозгалев. Фото: минстрой Челябинской области

Кирилл Мозгалев. Фото: минстрой Челябинской области

Главное управление Государственного строительного надзора в Челябинской области возглавил Кирилл Мозгалев. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

В документе оговаривается, что Кирилл Мозгалев освобожден от ранее занимаемой должности замминистра строительств аи инфраструктуры Челябинской области.

Заместителем министра Кирилл Мозгалев пробыл менее года. До того он работал в минстрое старшим инженером, а также занимал должность замначальника управления государственного строительного надзора.

ГУ Госстройнадзора в Челябинской области появилось в августе 2022 года. Новая структура забрала у минстроя часть полномочий, в том числе контроль в сфере долевого строительства.

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