В Челябинской области назначили руководителя Госстройнадзора

Кирилл Мозгалев. Фото: минстрой Челябинской области
Главное управление Государственного строительного надзора в Челябинской области возглавил Кирилл Мозгалев. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.
В документе оговаривается, что Кирилл Мозгалев освобожден от ранее занимаемой должности замминистра строительств аи инфраструктуры Челябинской области.
Заместителем министра Кирилл Мозгалев пробыл менее года. До того он работал в минстрое старшим инженером, а также занимал должность замначальника управления государственного строительного надзора.
ГУ Госстройнадзора в Челябинской области появилось в августе 2022 года. Новая структура забрала у минстроя часть полномочий, в том числе контроль в сфере долевого строительства.
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