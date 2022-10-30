Можно проверить в военкомате: в Челябинской области распространяют фейковые повестки о частичной мобилизации

Образец фейковой повестки. Фото: военный комиссариат Миасса.

В городе Миасс Челябинской области начали распространять фейковые повестки о частичной мобилизации. О том, что они не настоящие, рассказали в военном комиссариате Миасса.

– Будьте внимательны! Если сомневаетесь или хотите просто проверить, вы можете подойти в военкомат в 305 кабинет или позвонить по телефону 57-31-68 и уточнить данную информацию, – сообщили в военном комиссариате Миасса.

Также показали, как выглядят поддельные и настоящие повестки.

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров уже доложил об окончании частичной мобилизации в регионе губернатору Алексею Текслеру. По словам Максурова, всех мобилизованных южноуральцев отправили на места боевого слаживания.

Напомним, накануне министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по мобилизации. Но официальный указ пока не подписан.

Но военкоматы в Челябинской области пока не прекращают активную работу. С 1 ноября начнется осенний призыв в армию.

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