В Челябинской области за сутки коронавирусом заразился 171 человек

Выздоровели еще 308 южноуральцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусом заразился 171 человек. Из них шесть – школьники. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Выздоровели еще 308 человек. А продолжают лечение 3 016 южноуральцев. За сутки от ковида погибли еще четыре человека.

В Челябинской области провели еще 7 128 тестов на COVID-19. Всего за период пандемии провели 7 738 375 исследований.

Напомним, недавно в Челябинскую область пришло 100 тысяч насадок-распылителей. При их помощи вакцину от COVID-19 можно получить менее болезненным способом – спреем в нос.

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