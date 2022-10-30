В Челябинской области за сутки коронавирусом заразился 171 человек

Выздоровели еще 308 южноуральцев.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусом заразился 171 человек. Из них шесть – школьники. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Выздоровели еще 308 человек. А продолжают лечение 3 016 южноуральцев. За сутки от ковида погибли еще четыре человека.
В Челябинской области провели еще 7 128 тестов на COVID-19. Всего за период пандемии провели 7 738 375 исследований.
Напомним, недавно в Челябинскую область пришло 100 тысяч насадок-распылителей. При их помощи вакцину от COVID-19 можно получить менее болезненным способом – спреем в нос.
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