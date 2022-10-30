Вошли через окно: в Копейске ликвидировали подпольную нарколабораторию

Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Житель Копейска производил мефедрон в квартире многоэтажного дома. Подпольную нарколабораторию накрыли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и спецназа.

– Хозяин жилища добровольно впускать оперативников отказался. Спецназовцам пришлось при помощи альпинистского снаряжения войти к нему через окно. В ходе обыска полицейские изъяли 90 граммов готового к продаже наркотика, а также оборудование, предметы и вещества, необходимые для его синтеза. По предварительным данным, в месяц скрытная лаборатория могла производить до килограмма зелья, которое сбывалось наркозависимым, – сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

У хозяина квартиры и нарколаборатории был подельник. Его задержали во время реализации наркотиков при помощи закладок. У него изъяли 16 грамм расфасованного для сбыта мефедрона.

Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело. Горе-наркоборонам грозит до двадцати лет лишения свободы.

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