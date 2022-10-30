Похищала сумки и телефоны: в Челябинске за серию краж в магазинах будут судить жительницу Кемерово

Женщина каждый раз маскировалась. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В Челябинске будут судить 31-летнюю жительницу Кемерово. Ее задержали летом 2022 года за серию краж у покупателей магазинов. Ранее женщина уже была судима.

– В ходе следствия установлено, что злоумышленница в мае и июне 2022 года совершила не менее пяти краж в торговых комплексах областного центра. Кемеровчанка похищала оставленные покупателями без внимания сумки и смартфоны, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Во время краж женщина меняла внешность при помощи париков, аксессуаров и переодеваясь в разную одежду. Но конспирация ей не помогла.

Женщина причинила потерпевшим ущерб на общую сумму более 250 тысяч рублей. Большую часть убытков злоумышленница уже возместила. Сейчас она находится под домашним арестом. А материалы следствия передали в Центральный районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.