Загорелась палатка: в лагере для мобилизованных под Чебаркулем прошли пожарные учения

Огонь локализировали быстро. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

В палаточном лагере для мобилизованных под Чебаркулем в Челябинской области прошли пожарные учения. По легенде загорелась одна из палаток, огонь распространялся быстро и мог перейти на соседние. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Мобилизованные эвакуировались сами, никто не пострадал. В палаточный лагерь приехала пожарная машина, добровольные пожарные бригады и 48-я пожарно-спасательная часть. Даже организовали бесперебойную подачу воды из специальной площадки.

Потушить пожар удалось в краткие сроки.

Напомним, палаточный лагерь создали за рекордные 12 дней. Там навестил мобилизованных глава региона Алексей Текслер.

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