Более 3 тысяч бутылок спиртного: у жительницы Челябинской области изъяли нелегальный алкоголь

Изъяли более трех тысяч бутылок. Фото: "КП" Архив

В городе Магнитогорск Челябинской области полицейские накрыли склад, где хранился немаркированный алкоголь. В гараже в Ленинском районе хранилось более трех тысяч бутылок нелегального спиртного.

– В противоправной деятельности подозревается 35-летняя местная жительница. По предварительным данным, спиртные напитки женщина хранила с целью дальнейшей реализации. Стоимость изъятой продукции составила более миллиона рублей, – сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту участия в незаконном обороте алкоголя в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.

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