Мокрый снег и температура выше нуля: какая погода будет в Челябинске в понедельник

В понедельник будет мокрый снег. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новая рабочая неделя начнется в Челябинске с мокрого снега. Но осадки будут небольшие, сообщили в областном гидрометеоцентре. Днем будет облачно.

Ночью температура опустится до -1 и -3 градусов. А днем, 31 октября, поднимется до 3 градусов тепла. Ветер будет Южный.

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