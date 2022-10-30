Не повышать цены на амуницию потребовал принявший участие в СВО депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков

Амуниция сейчас стоит дорого. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отправившийся добровольцем на фронт депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков пожаловался на цены на амуницию. По словам Голикова, мобилизованные и их родственники готовы и сами покупать форму, но из-за высоких цен не все могут это себе позволить.

– Каждому мобилизованному или добровольцу хочется приобрести себе современную, сезонную, удобную экипировку. При мобилизации, конечно же, выдается форма, но при постоянной работе на передовой в ненастную погоду форма должна ежедневно меняться, так как промокает и загрязняется. К тому же сейчас нужно приобретать зимнюю форму, масхалаты, теплые рукавицы и перчатки, спальники и утепленные берцы, – написал Олег Голиков.

Депутат отметил, что чем ближе к фронту, тем дороже становится экипировка. С этой проблемой он обратился к руководству Федеральной антимонопольной службы, попросил принять меры и ограничить рост цен.

– На мой взгляд недопустимо, давать посредникам наживаться на людях, которые идут служить на передовую, выполнять боевую задачу рискуя своими жизнями. Буду держать данный вопрос под контролем, – отметил Голиков.

Депутат отправился добровольцем на фронт 7 октября. Через несколько дней поделился видео с тем, какое выдают обмундирование и как проходит боевое слаживание. А 11 октября вместе с остальными бойцами отправился на фронт.

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